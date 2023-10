Prix Nobel : un Nobel de la Paix qui pourrait se retourner contre les femmes, craint une experte

"C’est une belle reconnaissance, qui va visibiliser la cause des femmes ou se retourner contre elles et provoquer un raidissement du régime envers les femmes et les féministes", analyse Elena Aoun. "C’est triste que face à cette bonne nouvelle en soi, nous devions toujours craindre" le pire, glisse-t-elle.

Ce Prix Nobel de la paix "montre que l’activisme des femmes n’est pas si anodin et qu’il contribue à une vision négative et des pressions extérieures sur le régime" iranien, expose la chercheuse.

Cependant, il pourrait avoir des conséquences négatives. "J’ai peur pour la sécurité des femmes, pour l’avenir de la mobilisation et que le régime se radicalise encore plus car il est de plus en plus pointé du doigt", explique-t-elle, interrogée par Belga.