Prix Nobel de la paix : "Ce prix appartient au peuple iranien", affirme le mari de Narges Mohammadi

Le journaliste iranien, réfugié en France depuis 2012 avec leurs deux enfants, a également affirmé que ce prix va rendre sa femme "plus courageuse et plus intrépide" et qu’il "ouvrira une porte à la motivation de Narges dans sa lutte pour les droits de l’homme."

"Mais surtout, ce prix est décerné pour le mouvement de Mahsa Amini, 'Femme, Vie, Liberté', et Narges, qui le reçoit, est l’un des visages de ce mouvement, a-t-il poursuivi. Ce prix appartient au peuple iranien, en particulier à ceux qui luttent pour les droits de l’homme et à tous ceux qui œuvrent pour la démocratie et les mouvements civils en Iran."

"Le mouvement "Femme, Vie, Liberté" (slogan utilisé lors des manifestations en Iran) a attiré l’attention de nombreuses sociétés civiles dans le monde. Et il a été efficace. Mais les gouvernements européens et les Américains n’y ont pas prêté attention. C’était une réalité et je peux le comprendre. Mais 'Femme, Vie, Liberté' avait une signification particulière en Iran'", a-t-il poursuivi.

L’homme n’a plus vu sa femme depuis onze ans, et ses enfants, aujourd’hui âgés de 17 ans, ne l’ont plus vue depuis sept ans.

"Narges est en prison depuis longtemps. Mais lorsque vous luttez pour la liberté, pour l’action civile, pour la démocratie dans le cadre des droits humains, lorsque les sociétés du monde entier et les organisations de défense des droits humains vous prêtent attention, vous pouvez vous battre mieux. En Iran, c’est possible de le faire avec des difficultés, la République islamique peut être plus dure, mais Narges et les autres militants ont choisi cette vie. S’ils reçoivent du soutien dans leur lutte, ils trouveront une plus grande motivation pour poursuivre leurs objectifs."