Prix Nobel : d’où viennent ces récompenses ?

A chaque jour son annonce depuis ce lundi : c’est la distribution des Prix Nobel. Médecine, chimie, physique, littérature, et le plus prestigieux : le Prix Nobel de la Paix, remis ce midi au militant biélorusse emprisonné Ales Beliatski, à l’ONG russe Memorial et au Centre ukrainien pour les libertés civiles. Un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine…