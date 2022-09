Parmi les choix du Femina, on retrouve deux titres qui ont également plu aux jurys du Goncourt et du Renaudot : celui de Grégoire Bouillier, "Le cœur ne cède pas", enquête sur l’agonie volontaire d’une vieille dame, et celui d’Yves Ravey, "Taormine", roman noir situé en Sicile.

Un premier roman est sur la liste, celui de Polina Panassenko sur ses difficultés d’immigrée russe avec l’administration française.

Le prix Femina doit être remis le 7 novembre au musée Carnavalet à Paris.