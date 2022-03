Prix du public 2015 : les Magritte disculpés en appel, "Marbie" ne recevra pas de trophée

C’était la saga du Magritte du premier film 2015, décerné par le public, et elle avait été longuement évoquée dans une enquête du magazine #Investigation.

Le long métrage carolo Marbie Star s’était fait cette année-là coiffer sur le fil par le film Je te survivrai, produit par André Logie. L’évolution troublante des votes les derniers jours du scrutin avait incité Dominique Dubuisson, le producteur carolo, à déposer en Justice un dossier étayé pour se faire restituer une victoire qu’il estimait lui revenir. Le 22 novembre 2019, la Justice lui donnait raison : "[…] dit pour droit que le film Marbie, star de Couillu-les-deux-églises, devait remporter le prix du public à la cérémonie des Magritte du 7 février 2015".

L’Académie Delvaux, organisatrice des Magritte, avait décidé d’aller en appel.

Des soupçons étayés

Au cœur de la polémique : la collusion éventuelle entre un des organisateurs du concours, Philippe Logie, et son frère André, producteur du film Je te survivrai en lice pour le prix du Premier film. Un faisceau d’éléments troublants avait été constaté autour du règlement du concours, du suivi de l’évolution des votes du public (assuré par un webmaster indépendant mais communiqué régulièrement à l’Académie Delvaux les deux dernières semaines du vote) ou de la date limite du concours modifiée en cours de route.

C’est durant ces dix jours de prolongation que les votes avaient basculé : Marbie star, longtemps en tête, était finalement rattrapé et dépassé par Je te survivrai. Un sprint victorieux du film d’André Logie lié à un lobbying intense de celui-ci auprès de toute la profession du cinéma. Le producteur avait lancé un SOS qui par la suite allait semer tous les doutes : "Trouvons 500 voix et nous gagnerons", disait-il en teneur, un retard correspondant grosso modo à la réalité des votes à ce moment-là du concours…

L’académie Delvaux avait contesté toute mauvaise intention sans échapper à un jugement défavorable.

Une défense renforcée

En appel, devant la 4e chambre des affaires civiles de Bruxelles, l’Académie a remis plus sérieusement son ouvrage sur le métier. Le dossier de la défense s’était avec les mois étoffé et les éléments à charge n’ont plus suffi…

Confirmant que le plaignant a été entendu, l’arrêt admet que "l’importance du lobbying (mené par André Logie durant la prolongation du concours) peut être regrettée et conduire à des résultats qui ne reflètent pas nécessairement le choix des spectateurs", mais précise qu’"il ne s’agit toutefois pas d’une faute dans le chef de l’Académie Delvaux".

Il précise encore qu’"il est exact que plusieurs administrateurs de l’Académie Delvaux […] et plusieurs personnes liées à l’organisation de l’émission" ont voté pour le film d’André Logie mais que ce "non-respect de l’article trois du règlement n’a pas eu la moindre incidence sur le classement final".

Et même s’"il n’est pas invraisemblable de penser que compte tenu des fonctions qu’il exerçait au sein de l’Académie Delvaux, (Philippe Logie) ait été informé" des résultats intermédiaires, "il n’est pas démontré qu’il les aurait dévoilés à André Logie " (son frère, producteur du film finalement vainqueur, Je te survivrai).

Conclusion de l’arrêt : le producteur carolo, "sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas avec suffisamment de certitude" que l’Académie Delvaux aurait commis une faute…

La demande de réparation de Marbie star est dès lors déclarée non fondée. Sauf ultime recours peu probable en Cassation du producteur carolo, la saga judiciaire du Prix du public pour un premier film 2015 est close.