Prix du logement et Bored Apes en folie

Une fois n’est pas coutume, je vais vous parler de deux sujets aux antipodes l’un de l’autre, mais qui sont dans l’actualité. Le premier, c’est le prix du logement qui risque de flamber à cause de la guerre en Ukraine et le second, ce sont des singes virtuels qui ont rendu multimillionnaires leurs propriétaires.

Pour le premier sujet, le constat est simple, si cette guerre devait durer, elle risque de faire grimper le prix des logements en Europe. C’est sec, ce n’est pas sympa (surtout pour les jeunes ménages), mais c’est hélas très vrai. Chacun peut déjà le constater : le logement en Europe est de moins en moins abordable par manque de fonciers. Parce que les permis de bâtir traînent à être délivrés, parce que forcément la production est insuffisante, parce que les normes environnementales renchérissent le coût de revient du logement, et ensuite parce que le covid a rendu certains matériaux de construction plus chers, voire pas disponibles sauf après plusieurs mois d’attente. Et voilà que la guerre en Ukraine ajoute du malheur au malheur notamment à cause du prix de l’acier dont un bon 50% est produit en Russie. Mais la hausse des matériaux concerne aussi le bois, les matériaux d’isolation, les briques, les tuiles et j’en passe. Autant vous dire qu’un professionnel de la construction a une boule au ventre avant de faire son devis. Pas question de se tromper, car un contrat est un contrat…