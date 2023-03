Prix du journalisme constructif : Sarah Frères d’Imagine, Nathalie Massart et "Déclic, le tournant" de la RTBF récompensés

Contrairement aux autres éditions, aucun prix n’a été décerné cette année dans la catégorie Étudiants. Les trois candidats, tous issus de l’Ihecs, ne développaient pas suffisamment les critères constructifs pour prétendre à la récompense.

Enfin, le lauréat du coup de cœur, hors catégorie, est le podcast "Déclic, le tournant" et plus particulièrement l’épisode "Et si on faisait une révolution fiscale", d’Arnaud Ruyssen et Bao-Anh Dinh, dans lequel trois économistes/fiscalistes sont enfermés dans une pièce avec pour objectif d’inventer un autre système fiscal.