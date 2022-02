Prix du carburant : Touring lance une pétition pour l’introduction du cliquet inversé

Depuis un an, le coût des carburants ne cesse de grimper. Pour calmer cette hausse des prix, Touring lance une pétition en faveur du cliquet inversé. "Si nos gouvernements n’ont pas d’emprise sur les prix du pétrole sur le marché international, ils peuvent néanmoins mettre un frein aux revenus supplémentaires des accises qui en découlent", dénonce l’organisation.

Selon Touring, 20 milliards d’euros proviennent chaque année des taxes, prélèvements et accises sur la possession et l’utilisation de véhicules à moteur. Or, "la voiture représente les trois quarts des kilomètres parcourus dans notre pays et permet à deux Belges actifs sur trois de se rendre au travail et d’en revenir."

C’est pourquoi Touring plaide pour l’introduction du cliquet inversé - soit une ristourne provisoire des accises lorsque le prix du carburant taxé dépasse un seuil donné.