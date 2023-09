Et le pellet ? Comme le bois de chauffage, il n’échappe pas à l’inflation et la demande reste toujours élevée. Malgré une légère baisse de prix, il reste pratiquement deux fois plus cher qu’il y a deux ans. Va-t-on en manquer ? " Les échanges avec les pays voisins sont assez importants que pour ne pas manquer de pellets". Cette affirmation de Ludovic Charloteaux est tempérée par la déclaration d’un négociant en bois et pellets que nous avons contacté. Jean-François Van Wichelen de la société Pirotte et fils, à Courcelles modère : "C’est un petit peu à nuancer c’est-à-dire que les pellets sont fabriqués à partir de déchets de scierie. Mais comme les activités de scieries, que ce soit en Belgique ou dans les pays limitrophes, est moindre que d’habitude, si jamais l’hiver est un peu rude, on risque de manquer un peu de pellets, oui ".