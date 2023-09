Prix du baril de brut élevé : "Les pays du Moyen-Orient ont besoin de devises pour préparer leur transition d’après-pétrole"

Le fait que l’Arabie saoudite diminue sa production d’un million de barils par jour, sur une production mondiale de 100 millions de barils, "a une influence plus que prépondérante dans les cotations. Cela rajoute à la tension sur les marchés : le pétrole brut et les produits finis sont des produits boursiers, et les boursicoteurs sont sensibles à toutes ces annonces", poursuit-il.

"Le pétrole du Moyen-Orient est facile à extraire, mais ses limites sont plus ou moins connues. On est arrivé sérieusement au pic de production possible dans ces régions du monde. Donc tous les pays du Moyen-Orient sont occupés à préparer leur transition d’après-pétrole, et ont besoin de devises pour pouvoir assurer cette transition. Et au plus le prix du baril est élevé, au plus ils peuvent engranger des moyens financiers pour pouvoir assurer leur transition : le Qatar investit dans le football ou dans d’autres secteurs. On observe cette même tendance pour l’Arabie saoudite qui se prépare pour demain et après-demain".

Selon Olivier Neyrinck, dans le monde il y a actuellement "du pétrole à suffisance, et il y a le pétrole russe bien qu’il y ait cet embargo pour l’Europe (depuis la guerre en Ukraine, ndlr) qui bloque un peu les approvisionnements pour la zone euro en pétrole brut et en produits finis. Nous importions énormément de diesel de Russie, donc nous avions dû trouver des alternatives. Il y a aussi du pétrole peut-être moins facile à obtenir, pensons au gaz et au pétrole de schiste des Etats-Unis, mais cela vient de plus loin, les coûts du transport et de l’extraction sont plus élevés. Extraire du pétrole et du gaz de schiste à 40 dollars n’est pas rentable, c’est pour cela qu’il y a une barre supérieure qui est fixée pour avoir cette rentabilité d’extraction".

"L’Opep + ne se résume pas uniquement à l’Arabie saoudite et à la Russie. La Libye vient de subir une énorme catastrophe et aura besoin de devises pour sa reconstruction, ce pays est un gros producteur de pétrole également. Est-ce que tous les membres de l’Opep + vont maintenir la réduction de production, au même titre que l’Arabie saoudite et la Russie, on peut en douter parce que dans cette organisation il y a des pays qui ont besoin de rentrées. Si le prix devient trop haut, on risque d’avoir une récession économique, une diminution de la demande, et cela va immanquablement faire diminuer les prix par après".