Prix des produits alimentaires : "On ne peut pas s’attendre à ce que les prix diminuent"

Comment l’industrie répercute cette hausse ?

"Au niveau de l’industrie alimentaire, on est lié par des contrats annuels avec la grande distribution. C’est très compliqué de renégocier ces contrats qui ont été signés avant la guerre en Ukraine et qui n’ont donc pas pris en compte les hausses de ces derniers mois. Nos entreprises sont dépendantes de la bonne volonté des supermarchés. Donc on espère pouvoir répercuter une petite partie. Avec de telles hausses, l’industrie alimentaire prend en charge une partie, mais il faut que la grande distribution prenne en charge une petite partie et malheureusement le consommateur aussi."

Cette inflation n’est pas finie ?

"Malheureusement non, parce que l’Ukraine va être touchée encore pendant de nombreux mois. Même si la guerre s’arrêtait demain, ce n’est pas demain que le marché va se rétablir. La banque mondiale a revu ses prévisions à la hausse de 25% pour l’année prochaine. On sait que ça va continuer. Mais on ne peut pas s’attendre à ce que les prix diminuent en tout cas."

Où va cet argent ?

"Personne n’en profite, il y a des augmentations de toutes les matières premières : l’huile, les céréales, le lait, les emballages, le transport. Par exemple, un conteneur qui coûtait 2500 dollars en 2020, en coûte désormais 10.000. Personne n’en profite, chacun doit prendre en charge une partie."