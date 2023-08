Prix des consoles : la PS5 en promo, mais pas de baisse drastique attendue sur le long terme

Lors d’une discussion avec Eurogamer à propos de l’évolution du marché du jeu vidéo, Phil Spencer, patron de la division Xbox de Microsoft, ne voit pas "les prix baisser". C’est pour cela qu’il existe une version "d’entrée de gamme" de la Xbox, sous les 300€.

"On ne pourra pas commencer avec une console à 500 $ en pensant qu’elle passera progressivement à 200 $", a-t-il expliqué. "Cela n’arrivera plus. Parce que les composants de base qui sont utilisés, on ne peut plus simplement les acheter en tant que fabricant de consoles parce que personne ne les fabrique. Ce n’est plus comme avant où on pouvait prendre une configuration et la maintenir 10 ans en faisant baisser les prix. C’est pour ça que les prix de consoles sont relativement stables désormais".

Si on en croit Phil Spencer, qui sait tout de même de quoi il parle, ceux qui attendaient avant de se procurer une PS5 ou une Series X feraient mieux de commencer à économiser ou à laisser tomber leur projet d’achat. Voir la nouvelle génération baisser jusqu’à 200€ ou 300€ semble compromis.