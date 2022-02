Prix des carburants : où part l’argent que vous dépensez à la pompe ?

Les clients de deux stations-service namuroises rencontrés abondent dans le même sens.

"Ça fait mal. Quand on voit le prix, on se dit : "Le compte en banque, ça va faire un peu mal." Je suis kiné et effectivement, je fais pas mal de domiciles et au niveau des domiciles, j’ai besoin de rouler, donc je n’ai pas le choix.", nous dit ce kiné.

Ça fait mal au portefeuille.

Ça fait mal au portefeuille. Ça, l’électricité, le gaz… Ça fait un beau budget.", se plaint un autre.

On réfléchit à deux fois avant de prendre l’auto.

Certains hésitent à prendre la voiture systématiquelment; "On hésite à faire des kilomètres, parce que je trouve que le prix est vachement cher. Certains endroits, on ne sait pas y accéder, même à vélo ou à pied. Donc, on réfléchit à deux fois avant de prendre l’auto."

Je mets juste le minimum pour terminer ma semaine.

D'autres encore optent pour de petites quantités à la fois: "Là, je mets juste le minimum pour terminer ma semaine et j’attends que les prix diminuent en tout cas."