Prix des carburants : "J’ai pris un congé maladie parce que je ne sais plus payer l’essence pour aller travailler"

L’entreprise de Jérôme indemnise en partie seulement les frais de carburant, et n’a pas augmenté son tarif. "On est payé pour les frais de déplacements, mais ce n’est pas suffisant, et mon entreprise ne veut pas augmenter l’indemnité. "

Fin du mois de février, il s’est retrouvé devant un énorme dilemme : "Une bonne semaine avant d’être payé, il me restait moins de 200 euros sur le compte. C’était soit 140 euros pour le plein, soit il me restait un peu d’argent pour finir le mois et manger tous les jours, donc le choix a été vite fait."

Jérôme n’a donc pas hésité : il est allé voir un médecin. "Je lui ai expliqué ma situation, il a compris et il m’a mis une semaine de maladie". Ces jours de "maladie", c’est son entreprise qui va les payer. Jérôme en est bien conscient : "je sais bien que c’est eux qui paient ma semaine mais je pense qu’ils ont sûrement de meilleurs moyens que nous ouvriers… J’ai jamais fait ça auparavant, je ne suis pas du genre à prendre des maladies mais là, je n’ai pas le choix !".

Ce trentenaire l’avoue : il vit très mal cette situation : "On se sent un peu bête. On travaille mais on n’y arrive pas. Même en travaillant à deux on n’y arrive pas."