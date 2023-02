Prix de vente très élevé et vitrine de Wallonie : le parc à grumes tire un bilan très positif pour ses 5 ans

90% des grumes exposées sont issues de chênes qui ont entre 200 et 250 ans. D’autres essences sont également présentes pour tester le marché. Cette année, on pouvait voir du chêne brogneux, de l’érable sycomore, du frêne, de l’orme et du châtaignier. Mais ce sont, de très loin, les vieux chênes indigènes qui se vendent le mieux. "Le fait de concentrer des grumes de grandes qualités dans un même endroit, de faire jouer la concurrence entre les acheteurs, de permettre aux acheteurs d’examiner le bois sous toutes les coutures permet, avec certitudes, de retirer le prix juste" détaille François Dewez du DNF et coordinateur du parc. Et ce prix "juste" est nettement supérieur au prix retiré lors de ventes plus classiques sur pied.