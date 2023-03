Prix de l’innovation Horecatel : des produits d’origine végétale, locale et "sans"

La brasserie de la Trappe a proposé sa toute nouvelle bière "La Trappe Nillis", la première trappiste de Belgique sans alcool. Un choix osé, les amateurs de bières ricanent et s’esclaffent souvent en entendant les mots "sans alcool" et "bière" dans la même phrase. Alors pourquoi ce choix ? "Il y a clairement une tendance à la bière sans alcool" détaille Fabrice Yvergneaux responsable vente à la brasserie de la Trappe. "Elles sont de plus en plus demandées et ça touche toutes les catégories d’âges. C’est notamment une question de sécurité routière. On ne prend pas d’alcool en soirée mais on a quand même envie de boire quelque chose de sympathique, d’être dans l’ambiance de la soirée".

Mais pour le jury, tous ces produits 'sans' ne doivent surtout pas créer un manque. "Un produit qui est 'sans' ça commence déjà mal. On ne doit pas consommer quelque chose parce qu’il est 'sans' mais parce qu’il procure du plaisir. Il doit se suffire à lui-même" insiste Bernard Lefèvre, président national des frituristes et membre du jury du prix de l’innovation Horecatel 2023. Sur ce point, les différents produits semblent avoir passé le test. "Ils étaient tous très bons. Par exemple la bière ne me donnait pas du tout l’impression d’être sans alcool. On a le goût". La trappiste sans alcool décroche la deuxième place du prix de l’innovation.