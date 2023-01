Prix de l’immobilier : maisons et appartements ont augmenté moins vite que l’inflation en 2022

A côté de tous ces chiffres, il y a aussi des grandes tendances, notamment en matière d’énergie. C’est ainsi que le marché immobilier s’intéresse de plus en plus à l’efficacité énergétique des bâtiments et en particulier au certificat PEB.

Un meilleur certificat (de A à D) permet au propriétaire d’un bien de le revendre plus cher que dans le cas d’un mauvais certificat compris entre E à G, ce que confirme le notaire Renaud Grégoire : " Avec la crise énergétique, les acquéreurs recherchent des maisons et appartements ayant un certificat PEB le plus élevé possible. En effet, un bon certificat énergétique permet de réduire les consommations énergétiques des logements, c’est tout bénéfice pour le propriétaire qui habite son logement, mais également pour le propriétaire qui désire le louer ou le revendre. "

En Wallonie, les maisons moins énergivores et donc mieux isolées (certificat PEB entre A et D) ont été vendues en 2022 à un prix moyen de 276.000 euros. Il s’agit donc d’un prix supérieur (+17,3%) au prix moyen des maisons wallonnes (235.000 euros). À noter que ces maisons moins énergivores représentent 35,1% des ventes.