Prix de l’énergie : vers une pénurie de tomates wallonnes cet hiver ?

Des feuilles d’un vert flamboyant, et des grappes de tomates à perte de vue, toutes de la même taille. Bienvenue dans la plus grande serre de tomate de Wallonie, à Pecq, où sur 7 hectares, le fruit est roi pendant toute l’année, bien au-delà de sa saison qui s’étend normalement de juin à octobre.

Cette extension de la production dans le temps à un prix, et pour Luc Coghe, le directeur d’une entreprise de production de tomates, cette année, il est bien trop élevé. Planter des tomates pour l’hiver serait contre-productif pour son entreprise. Avec le coût de l’énergie, et plus particulièrement du gaz qui ne cesse d’augmenter, le serriste travaillerait à perte, et il préfère donc arrêter.