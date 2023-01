Prix de l’énergie : va-t-on augmenter les accises sur le gaz et l’électricité ? Beaucoup de critiques au projet du ministre des Finances

"Le projet de réforme du ministre des Finances est conforme à l’accord du conclave d’octobre. Mais il avait été convenu que la date d’entrée en vigueur d’une réforme devait faire l’objet d’une discussion politique. Elle n’a pas eu lieu", regrette le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne dans une réaction à Belga.

Pour le ministre fédéral de l’Économie, le projet de réforme de la fiscalité sur le gaz et l’électricité"pose question quant à la prolongation ou l’arrêt des mesures de crises actuelles". Et Pierre-Yves Dermagne de citer les forfaits de base gaz/électricité, le chèque mazout ou l’élargissement du tarif social. "Qu’est-ce que l’on prolonge ? Qu’est-ce que l’on arrête ? Vincent Van Peteghem n’en dit rien. Cette discussion politique n’a donc pas encore eu lieu et nous ne sommes certainement pas d’accord pour dire que l’on arrête brutalement l’ensemble", souligne-t-il.