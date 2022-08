Prix de l’énergie : Ursula von der Leyen veut réformer le marché européen de l’électricité

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen veut apporter une réponse européenne à l’envolée des prix de l’énergie, pour soulager les factures des ménages. Elle propose de réformer le marché de l’électricité.

Aujourd’hui, les prix de l’électricité et du gaz sont liés en Europe : lorsque les prix du gaz s’envolent à cause de la guerre en Ukraine, ceux de l’électricité font de même. Et la Commission européenne envisage de découpler les deux marchés. "La montée en flèche des prix de l’électricité met aujourd’hui en évidence, pour différentes raisons, les limites de la conception actuelle de notre marché de l’électricité", a déclaré Ursula von der Leyen qui a déclaré par ailleurs travaillé avec ses équipes à une réforme structurelle du marché au sein de l’UE.

Une réunion entre ministre européen de l’énergie est prévue le 9 septembre, en Slovénie. Avant cela, en Belgique, les différents niveaux de pouvoirs se réunissent en comité de concertation ce mercredi avec le même objectif : trouver des pistes de solution pour diminuer nos factures d’énergie. La ministre de l’énergie Tinne Van Der Straeten plaidera une nouvelle fois pour un plafonnement des prix du gaz au niveau européen.