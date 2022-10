Prix de l'énergie : uniformisation de la méthode de calcul pour les contrats variables dès novembre

Dès novembre, le VREG, la CWaPE, BRUGEL et la CREG utiliseront une méthode uniforme pour calculer le coût annuel estimé des contrats d'électricité et de gaz naturel à prix variables, annoncent mercredi les régulateurs d'énergie.

La nouvelle formule, déjà appliquée par le VREG depuis mai 2022, prend en compte les prix de l'énergie prévus pour les 12 prochains mois, sur la base des cotations disponibles sur les bourses de l'énergie pour des livraisons futures. "Le but de cette méthode de calcul est de proposer le classement le plus fiable possible des offres des fournisseurs dans l'intérêt du consommateur", peut-on lire dans le communiqué.