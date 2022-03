Prix de l'énergie : une solution pérenne au risque de vente à perte du carburant est activement recherchée

Une première réunion de concertation entre les cabinets de l'Economie et de l'Energie et Energia a eu lieu jeudi. Une nouvelle rencontre s'est déroulée vendredi. L'un des problèmes qui s'est posé ces derniers jours est la mise en œuvre du facteur atténuateur. En Belgique, quand les prix du pétrole et de ses dérivés augmentent fortement sur une période relativement courte, ce mécanisme s'enclenche. S'il permet de protéger les consommateurs, il peut mener les distributeurs à vendre à perte.

Le facteur d'atténuation a été enclenché entre le 4 et le 10 mars lorsqu'une hausse du prix du pétrole et de ses dérivés de plus de 20 % par rapport au prix moyen des 20 derniers jours a été constatée. Ce vendredi, la situation s'est modifiée avec la baisse des prix sur les marchés internationaux. Le facteur n'est plus actif.