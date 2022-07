Prix de l'énergie : une réunion supplémentaire des ministres de l'Energie de l'UE en juillet

Conseil et Commission évoquent régulièrement cette option comme une piste à explorer, à préparer, mais sans projet commun concret jusqu'ici.

"Le G7 a décidé qu'on va se pencher sur un mécanisme de plafonnement de prix du pétrole (russe), former une alliance de pays capable de faire levier pour convaincre les autres et éviter les contournements. Cela pourrait être une bonne plateforme, si on en a besoin dans des circonstances spéciales, pour envisager aussi un plafonnement des prix du gaz. Nous devons travailler ensemble, pas seulement au niveau européen mais aussi au niveau global", a résumé Ursula von der Leyen.