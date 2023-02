Prix de l’énergie : TVA, accises, tarif social élargi, acomptes...des décisions du gouvernement sont attendues

On en a déjà parlé il y a quelques jours. La ministre de l’Énergie et la secrétaire d’État à la protection des consommateurs ont négocié avec les fournisseurs d’énergie pour que ceux-ci adaptent les factures d’acomptes aux variations des prix de l’énergie. L’idée est que les factures d’acomptes des titulaires de contrats variables soient plus vite réduites par les fournisseurs, alors que les prix sont à la baisse sur les marchés de gros, comme c’est le cas pour le gaz en ce début d’année.

Il s’agit d’un protocole d’accord entre le gouvernement et les fournisseurs. Ce point n’a pas forcément d’impact sur les finances de l’État et apparaît plus en marge des questions relatives au coût de la TVA à 6% et du tarif social élargi.