Prix de l’énergie : taxer les surprofits des entreprises énergétiques ne suffira pas, "il faut s’affranchir de l’énergie fossile chère et polluante"

"Ce qui frappe dans le rapport de Carbone Tracker, et qu’on oublie souvent de mentionner, c’est que la plus grosse partie de la pollution - Carbone Tracker évoque le chiffre de 85% des émissions de gaz à effet de serre de ces entreprises - provient non pas de la production d’énergie elle-même, ni de l’extraction, mais de l’utilisation finale du client. Et donc c’est nous et notre consommation personnelle qui en sommes en partie responsables", affirme-t-il.

"Ce qui m’amène à cette conclusion, on peut aller taxer les surprofits des entreprises énergétiques, si pas juridiquement, au moins moralement défendables. Pour le court terme en tout cas. Mais à long terme, ce qui importe surtout si on veut faire baisser les prix de l’énergie pour les ménages, c’est de nous affranchir au plus vite de l’énergie fossile chère et polluante. Ce sera bon pour la planète et bon pour notre portefeuille.