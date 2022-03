Prix de l'énergie : "Si les prix restent élevés, on prolongera les mesures en septembre" promet Alexander De Croo

Le gouvernement a annoncé ce mardi une série de mesures afin d'aider les Belges qui ont des difficultés à payer leurs factures énergétiques. Dans le Journal Télévisé, le Premier ministre Alexander De Croo a souligné qu'il s'agissait déjà du "troisième paquet" de mesures. "En 2022 on a fait trois milliards au total, c'est du jamais vu, mais il faut dire qu'on est confronté à des prix jamais vus. Le paquet est large et je précise que ceux qui ont déjà acheté du mazout cette année pourront rétroactivement récupérer les 200 euros sur leurs factures".

A ceux qui estiment que ces mesures sont "trop peu" ou "trop tard", Alexander De Croo promet qu'une évaluation sera faite : "Si en septembre on voit qu'on est toujours dans des prix trop élevés, c'est clair qu'on prolongera les mesures. On espère qu'à ce moment-là la guerre sera finie en Ukraine, et que les choses se seront calmés".

Selon lui, le problème de fond est que "les marchés du gaz sont devenus complètement hystériques, avec des prix qui ne correspondent pas du tout à la réalité. La Commission européenne viendra à la fin de la semaine prochaine avec de mesures de plafonnement de prix".