Prix de l’énergie : Raoul Hedebouw annonce l’organisation de "vendredis de la colère"

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a lancé samedi un appel à des mobilisations tournantes dans le cadre de "vendredis de la colère", lancés à partir du 30 septembre dans les villes du pays. Ces actions seront ciblées contre les tarifs de l’énergie, mais aussi contre le gouvernement, "complice des multinationales de l’énergie".

"Pendant que des centaines de milliers de familles ne savent plus comment payer leurs factures, un groupe énergétique en Belgique s’en fout plein les fouilles", à savoir Engie, avec la complicité du gouvernement", a-t-il dit devant des milliers militants et sympathisants du parti d’extrême gauche qui organise ce week-end à Ostende, une nouvelle édition de "Manifiesta". Ce rassemblement, à la fois festif, agrémenté d’un programme musical sur le mode festival, et d’activités politiques (débats, et discours politiques), a attiré, selon le PTB, quelque 14.000 personnes.