Prix de l’énergie : quel sera l’impact de la hausse des accises sur notre facture ?

"Si on a un coût qui vaut 100, la TVA à 21% veut dire qu’on rajoute 21 €. Une TVA à 6%, ça veut dire qu’on rajoute 6 €. Et si le coût passe à 200, avec la TVA à 21%, la taxe qui était à 21 avant passe à 42 et celle à 6 à 12. Avec une accise, on met un coût fixe, c’est-à-dire qu’on décide que c’est 20 €, et ce coût fixe est le même, que le coût soit à 100 ou à 200, la taxe perçue sera toujours de 20", ajoute Francesco Contino.