Prix de l’énergie : que se passe-t-il lorsque les factures sont impayées ?

Tandis que les prix de l’énergie atteignent des sommets, de plus en plus de Belges ont des difficultés à payer leurs factures d’énergie. Ils sont d’ailleurs nombreux à demander des facilités de paiement. La FEBEG, la fédération qui représente les producteurs et fournisseurs d’énergie, a quantifié ces demandes d’aide.

Du début de la crise covid à la mi-décembre 2021, un million de factures d’énergie ont bénéficié de facilités de paiement. A noter que ces statistiques ne prennent pas encore en compte l’augmentation récente des prix.