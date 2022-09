Prix de l’énergie : pour le PTB, "il faut un blocage des prix, notamment de l’électricité produite par Engie – Electrabel"

Alors que nous nous trouvons face à une crise historique, le PTB est-il prêt à une Union sacrée des partis politiques pour affronter les défis majeurs qui attendent la société ?

"Comme toujours en période de crise, la question c’est de faire une union, pour quoi faire ?", répondait ce matin Raoul Hedebouw, le président du PTB. Et d’expliquer, que pendant les périodes de crise "les contradictions de classes ne disparaissent pas, mais elles s’expriment pleinement."

Il ajoute que cela s’est vu lors de la crise du Covid "où les travailleurs ont été beaucoup plus victimes que les plus riches et les puissants." Une contradiction de classe que l’on retrouve, précise-t-il, dans la crise énergétique actuelle. "La classe travailleuse qui va payer des factures de plus en plus chères et d’autre part, un petit groupe, notamment Engie Electrabel qui va se faire 8 à 9 milliards de surprofits dans les années à venir."

Dès lors, le PTB est prêt à faire une union avec les partis politiques qui acceptent de prendre parti pour la classe travailleuse. Or, "aujourd’hui ce n’est pas le cas." Selon Raoul Hedebouw, les partis présents dans le gouvernement actuel ne comptent pas faire payer les surprofits d’Electrabel, mais plutôt de protéger ce dernier.