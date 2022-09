Prix de l'énergie - Pour Didier Reynders, l'Europe ne peut pas tout faire : "chaque État doit faire son travail"

Désormais et pour aller plus loin, Didier Reynders estime "qu’il faut convaincre les 27 d’acheter plus en commun." En effet, pour l’instant, les pays membres ne sont pas dans une logique de solidarité dans leurs achats.

Et la solidarité européenne ne doit pas s’arrêter là. Elle pourrait également être indispensable dans la question du plafonnement des prix au niveau européen. "C’est un bras de fer qui passe d’autant plus facilement si on peut avoir une capacité de négociation et une force de frappe ensemble." En effet, ce n’est pas l’autorité qui va compenser la différence avec les prix du marché. Au contraire, cela signifie que les Européens vont devoir imposer leur prix, et pas autre chose.