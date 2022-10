Prix de l’énergie : "On a besoin d’un plan à la belge et de plafonner les prix", estime Catherine Fonck

La question des plafonnements est également mise sur la table par la députée. "Depuis le début, la ministre dit que plafonner le prix ne peut se faire qu’au niveau européen." Or, comme l’indique Catherine Fonck, il ne semble pas que cela puisse se faire à ce niveau. "On a besoin d’un plan à la belge et de plafonner le prix – nous proposons à 100 euros du mégawattheure – ce qui permet d’éviter de plonger des gens dans la précarité."

"Cela coûte, mais l’inaction coûtera beaucoup plus cher", lance la députée.