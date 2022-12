Prix de l’énergie : "Mieux vaut un contrat variable pour bénéficier d’une baisse de prix", selon le patron d’Electrabel

Le CEO nuance. "Nous n’avons pas de boule de cristal, nous suivons les marchés comme ils évoluent. Nous achetons du gaz sur une certaine durée et nous le revendons à nos clients. Et pour le moment, on est sur un contexte plutôt variable. Et les clients pourront aussi profiter des baisses de prix si elles se confirment sur le marché."

Nous sommes dépendants de la situation géopolitique

Le patron rappelle qu’Electrabel ne décide pas des prix du marché. "Nous sommes conscients que tous les clients de tous les fournisseurs souffrent mais nous ne définissons pas les prix du gaz et de l’électricité. Nous sommes dépendants de la situation mondiale et géopolitique. Ce sont des produits qui s’inscrivent au niveau mondial. Notre rôle est d’assurer l’approvisionnement en gaz et en électricité, d’une part. D’autre part, de financer les mesures sociales avec la taxe nucléaire et d’informer nos clients pour savoir planifier leurs dépenses pour l’énergie."