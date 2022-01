Prix de l'énergie: les réunions se poursuivent, une décision à attendre dans la semaine

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a indiqué le même jour au micro de VTM qu'il attend une décision durant la semaine. On sait qu'il a entre autres proposé au gouvernement de faire baisser temporairement la TVA sur l'électricité et le gaz à 6%, avec dans un second temps éventuellement un système plus modulable. Agir sur la TVA a l'avantage de produire des effets rapidement.

L'Open Vld semble freiner. "Si on diminue la TVA pour dire deux mois après que c'est à la classe moyenne de payer les factures, ce n'est pas correct", a indiqué dimanche, le vice-Premier Vincent Van Quickenborne. "Il faut travailler sur les accises et pas sur la TVA. C'est plus flexible. On pourrait faire ce changement encore cette année-ci", affirme le libéral flamand. "Avec les accises, on peut par exemple faire la différence entre une consommation moyenne ou plus haute", par exemple entre un couple moyen et "ceux qui ont une piscine", a-t-il illustré.