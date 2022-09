Prix de l'énergie : les réseaux de lutte contre la pauvreté appellent à une réflexion globale d'urgence

Les réseaux de lutte contre la pauvreté en Belgique appellent d'urgence à la mise en place d'une taskforce "sortir de la crise énergétique par le haut". Les mesures d'aides déjà prises par les différents gouvernements sont essentielles pour passer l'hiver, mais elles ne suffisent pas, alarment-ils lundi dans un communiqué. "Agir sur le logement est la première piste structurelle qui puisse apporter une solution durable en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement, au bénéfice de nos finances publiques et des enjeux climatiques", estiment-ils.

Le constat est clair : "avant la crise covid, les inondations de juillet 2021, l'inflation et l'augmentation générale du coût de la vie, une personne sur cinq en Belgique subissait déjà la précarité énergétique". "Aujourd'hui, c'est le drame et un risque réel de bain de sang social ! Les factures d'énergie déjà inabordables pour les personnes en situation de pauvreté deviennent tout simplement impayables et maintenant, la classe moyenne inférieur n'y échappe plus et s'écroule", préviennent-ils.