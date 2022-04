Prix de l'énergie : les Pays-Bas font face à la plus forte inflation depuis 1976

Les prix de l'électricité, du gaz et des carburants ont notamment fortement augmenté mais l'inflation concerne aussi les produits alimentaires, les agriculteurs et agricultrices devant débourser davantage pour chauffer leurs serres. Les engrais et la nourriture pour le bétail sont également des produits qui ont connu une hausse de prix importante.

Ce chiffre de 9,7% a été obtenu selon la méthode harmonisée européenne, qui permet une comparaison entre les pays européens. Selon la propre méthode de CBS, l'inflation a atteint 12% aux Pays-Bas en mars.