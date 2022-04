Prix de l'énergie : les partenaires sociaux flamands veulent affiner le calcul de l'énergie

Les partenaires sociaux flamands, réunis au sein du Conseil économique et social de Flandre (SERV), demandent un affinement de la méthode pour prendre en compte les prix élevés de l'énergie dans les chiffres de l'inflation. Le calcul actuel surestimerait en effet la hausse des prix, écrit mardi De Standaard, qui a pu consulter l'avis du SERV au gouvernement flamand.

L'inflation en Belgique culmine actuellement à plus de 8%, le niveau le plus élevé depuis plus de quarante ans. Cela s'explique par la forte hausse des prix de l'énergie: selon la Banque nationale, l'inflation pour les produits énergétiques en Belgique atteint ainsi 66%.

Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à la moyenne européenne. Un phénomène qui pourrait être lié à la manière dont l'inflation énergétique est calculée en Belgique. Cette opération s'effectue sur la base de chiffres mensuels - les indicateurs de prix - qui sont ensuite imputés sur une facture annuelle comme si les prix mensuels avaient effectivement été appliqués pendant 12 mois.