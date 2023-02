Prix de l’énergie : les mesures de soutien "doivent aller aux personnes qui en ont réellement besoin" estime Sammy Mahdi

Le gouvernement doit-il réduire les aides mises en place pour réduire les factures d’énergie des ménages ? Quelle est la position du CD&V sur cette question ?

"Ces aides doivent aller aux personnes qui en ont réellement besoin", répond Sammy Mahdi, président du CD&V. Il rappelle que la Belgique avait l’année dernière un déficit budgétaire de plus 30 milliards d’euros. "Quand on distribue beaucoup d’argent à beaucoup de personnes, il ne faut pas oublier que cet argent-là, avec un déficit de plus de 30 milliards, quelqu’un, à un moment donné, va devoir le payer." Et donc, il estime qu’il faut revoir ces mesures au moment où les prix de l’énergie diminuent.

Le président du CD&V prône dans ce cadre une approche plus "chirurgicale" alors que, selon lui, nous sommes actuellement dans une vision qui est "très très binaire" : ou bien on reçoit toutes les aides ou bien on ne reçoit rien du tout."

"Bénéficier de ces aides peut dépendre" de quelques euros", dit-il. "Et pour beaucoup de personnes, ça devient de plus en plus intéressant de ne pas travailler, parce que la différence entre travailler et ne pas travailler devient plus importante, mais pas dans le bon sens."