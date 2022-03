Prix de l'énergie : les fournisseurs de mazout submergés par les demandes concernant la réduction de 200 euros

Le cabinet du ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) discutera des modalités de la mesure mercredi après-midi.

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Pour nous l'important est que ce chèque mazout soit équitable et imperméable à la fraude, que les commerçants n'aient pas à le préfinancer et que la charge administrative soit la plus faible possible", indique la fédération.