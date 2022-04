Prix de l'énergie : les forains face une nouvelle incertitude

Le métier de forain semble de plus en plus difficile, avec énormément de contraintes et d’impondérables. C’est difficile de se lancer tout seul sans connaître déjà le milieu. Souvent, c’est de la transmission familiale. "Moi, ça fait quinze ans que je suis à mon compte. Entre nous, j’ai toujours cru que ça allait continuer sans problème. Ce qui nous est arrivé il y a deux ans, personne ne l’a vu venir. On a tous de gros crédits, de gros investissements, notre génération à nous, en termes d’investissements, on n’a jamais eu peur de rien. On a toujours eu beaucoup de garanties. Là, tout d’un coup, on se retrouve avec de très, très grosses incertitudes, donc ça peut un peu changer la donne à l’avenir. Il y a de jeunes entrepreneurs forains qui oseraient peut-être moins prendre de risques que ce qui était prévu dans les dix, quinze dernières années".

Selon l’Union des industriels forains, on estime qu’ils sont un peu moins de mille, dont 480 environ en Wallonie. Mais ce chiffre est en baisse constante depuis plusieurs années.