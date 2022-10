Ces mesures consistent en

Une hausse du montant maximal de l’allocation de chauffage à 36 centimes par litre, contre 20 centimes/litre ;

Une hausse du plafond maximal de litres de mazout pour l’allocation annuelle, qui restera donc à 2000 litres durant trois mois supplémentaires (grâce à cette mesure, l’allocation maximale atteint 720 euros, contre 300 euros maximum avant juillet 2022) ;

Une hausse de l’allocation forfaitaire pour les personnes se chauffant avec du mazout à la pompe ou du gaz lampant, afin de la lier au prix officiel du mazout, soit 456 euros au lieu de 210 euros au premier semestre 2022.

Ces mesures sont accessibles à tous les ménages se chauffant au mazout, soit 37% des ménages belges, via les CPAS. Mais seule une minorité d’entre eux font effectivement appel à cette aide, reconnaît la ministre. "J’ai donc lancé une réflexion avec l’administration et les acteurs concernés, notamment pour parvenir à une automatisation des droits et pour augmenter le scope des bénéficiaires. Ce travail est en cours."