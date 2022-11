Prix de l’énergie : les automobilistes qui roulent au CNG profitent actuellement d’une baisse de prix de ce carburant

Un peu moins de deux euros à la pompe, après avoir passé la barre des cinq euros le kilo il y a quelque temps, le CNG est actuellement moins cher : c’est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui ont choisi ce carburant, même si on est loin des 80 cents du kilo pratiqués avant la crise. "J’avais calculé qu’avec un prix de moins de trois euros, c’était plus intéressant que de rouler à l’essence. Il y a un mois, le CNG coûtait à peu près cinq euros le kilo, donc c’était plus intéressant de rouler à l’essence. Mais maintenant je recommence à rouler au CNG", explique cet automobiliste.

Mais alors à quoi est due cette diminution ? Tout simplement au prix du gaz qui a baissé lui aussi malgré la poursuite de la guerre en Ukraine. "On se dirige vers une situation de statu quo au niveau du conflit en Ukraine, il n’y a toujours pas d’issue à l’horizon. Mais les marchés se stabilisent, et on a cette baisse du prix du gaz", explique Guillaume Vermeylen, chargé de cours d’économie à la Faculté Warocqué de l’UMons.