Prix de l’énergie : les achats groupés européens de gaz seront mis en place "d’ici la fin du mois"

Les achats communs européens de gaz, visant à contenir les prix cet hiver, seront mis en place "d’ici la fin du mois", a estimé le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

Il s’est félicité de ces futurs "achats groupés volontaires", approuvés par le Conseil européen des 20 et 21 octobre, qui permettront "d’affronter l’hiver" en donnant une "capacité plus importante pour négocier avec les fournisseurs" et s’est montré toutefois rassurant sur les prix du gaz, désormais "raisonnables". Le prix du gaz européen a atteint un pic dépassant les 320 euros le mégawattheure en août avant de retomber autour de 100 euros le MWh. "On est à 95% de remplissage de nos cuves stratégiques, bien au-delà du seuil que nous nous étions fixés", a ajouté le commissaire.

En octobre, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se sont mis d’accord pour favoriser les achats en commun de gaz à l’échelle de l’UE. Cela resterait "volontaire", sauf pour couvrir 15% du volume de remplissage minimal obligatoire des stocks pour l’hiver 2023.