Prix de l'énergie : le "supplément" payé pour un contrat fixe a fortement baissé en juillet

Le régulateur fédéral a calculé cette différence entre les contrats variables et fixes. En juillet, cette "prime de risque" (uniquement pour la composante énergétique) entre le contrat fixe le moins cher pour du gaz naturel et sa version la plus chère pour du variable atteignait ainsi 160 euros par an en Wallonie, contre 174 euros en Flandre et 68 euros à Bruxelles.

En juin, cette différence était encore de 330 euros au sud du pays et de 349 euros au nord, deux Régions où elle a donc été divisée par deux. Elle était même de 398 euros dans la capitale, où elle est désormais cinq fois moins onéreuse.

Pour l'électricité, la différence entre les contrats fixe et variable les moins chers était de 170 euros au sud du pays (192 euros en juin), pour 116 euros dans la capitale (164 le mois dernier) et 190 euros en Flandre (220 euros en juin).