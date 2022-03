Prix de l'énergie : le secteur de l'aide à domicile asphyxié par la hausse du prix des carburants

" et travailleuses, alertent d'une seule voix lundi les fédérations d'employeurs et les syndicats. Ils ont interpellé les ministres concernés et "".

Dans le secteur de l'aide à domicile (garde malade, aide-ménagère, aide familiale, ...), c'est le véhicule privé du travailleur qui est utilisé. L'indexation du remboursement des frais de mission n'interviendra qu'en juillet, soit beaucoup "trop tard".

"Les interlocuteurs sociaux reçoivent des témoignages criants et plus qu'inquiétants de travailleurs et d'employeurs démontrant que ces missions risquent de ne plus être assumées aujourd'hui. Il y a donc urgence", alertent les fédérations et les syndicats.