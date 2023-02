Prix de l'énergie : le réseau de lutte contre la pauvreté appelle le Fédéral à garder le tarif social des BIM

Cette décision induit en outre, selon les associations, des inégalités entre des familles aux revenus similaires. "Les personnes ayant un faible revenu avec un emploi précaire ou temporaire seront particulièrement impactées par cette décision. Il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement ne rend pas structurelle une mesure ciblée visant à protéger les plus fragilisés de notre société, tout en maintenant une baisse générale de la TVA, une mesure coûteuse qui s'applique aussi aux personnes qui n'en ont pas besoin."

Les réseaux de lutte contre la pauvreté mettent également le gouvernement en garde contre les "coûts sociaux énormes", à long terme, d'un tel choix.

Le réseau demande des mesures

Ils appellent dès lors les autorités fédérales à revoir "d'urgence" cette décision et à travailler sur des "mesures structurelles" telles que la hausse des revenus et allocations les plus faibles au-dessus du seuil de pauvreté européen ainsi que la mise en place d'un pacte logement-énergie impliquant des investissements massifs dans l'isolation des bâtiments. En outre, ils souhaitent être impliqués dans cette réforme du tarif social.

Le tarif social pour les "BIM" devrait disparaître dès le quatrième trimestre. Si les prix devaient dépasser un niveau de 100 euros/MWh pour le gaz ou de 250 euros/MWh pour l'électricité, le gouvernement réévaluera la réintroduction du tarif social pour les "BIM".