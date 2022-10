Prix de l’énergie : le producteur de légumes HAK arrêtera temporairement sa production cet hiver

Le fabricant néerlandais de légumes HAK arrêtera sa production pendant six semaines cet hiver en raison des prix élevés de l’énergie. Selon l’entreprise, conserver les produits dans des bocaux en verre demande beaucoup d’énergie. "Avec les prix élevés, il n’est pas possible de produire tout l’hiver", explique HAK. Par conséquent, "pendant la période la plus chère de l’année" à partir de janvier, la production sera temporairement arrêtée.

La sécurité d’approvisionnement des produits n’est pas menacée, ajoute l’entreprise. "Nous planifions la pause à un moment où la saison des récoltes est terminée et où il n’y a plus de légumes frais", explique le CEO Timo Hoogeboom.