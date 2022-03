Prix de l'énergie : le président du PTB Raoul Hedebouw pointe les "profiteurs de guerre"

Le moment choisi pour appliquer la baisse de la TVA à 6% sur le gaz a été pointé par ailleurs, dans la mesure où la période (printemps – été) correspond logiquement à une consommation moindre d’énergie pour les ménages.

Invité du JT sur la Une mardi soir, le Premier ministre Alexander de Croo s’est voulu rassurant sur ce point en déclarant que les mesures seraient réévaluées et prolongées si nécessaire après septembre.

Mais le président du PTB insiste : "Si on veut faire payer les riches, on ne le fait pas via des taxations indirectes mais via une imposition des fortunes ou une révision de l’impôt sur les personnes physiques (IPP). Jamais la TVA n’a servi à faire plier les riches".