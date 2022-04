Prix de l'énergie : le pétrole légèrement moins cher, le gaz européen à son plus bas depuis le début de l'invasion russe

Le pétrole est légèrement moins cher mardi sur les marchés internationaux après les récentes augmentations de prix. De son côté, le prix du gaz européen a encore baissé mardi, pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

Le baril de pétrole Brent de la mer du Nord - qui détermine le prix à la pompe - a perdu 10 centimes à 113,06 dollars. Le prix du baril de pétrole américain WTI baisse de 27 centimes à 107,94 dollars.

Les négociants se tournent à nouveau vers la Chine, la plus grande consommatrice de pétrole au monde. Les fermetures sévères qui y ont lieu pèsent sur la croissance. Cependant, Pékin prévoit de soutenir l'économie. Sur le marché du pétrole, la situation en Libye est également suivie de près. Un champ pétrolifère y a été fermé en raison de l'agitation politique et sociale.

Le prix du gaz

En parallèle, le prix du gaz européen a encore baissé mardi, pour atteindre son niveau le plus bas depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

Le temps plus chaud et les signaux du Kremlin indiquant qu'il y a un peu plus de répit pour payer le gaz russe en roubles ont fait baisser les prix.