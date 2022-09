Prix de l’énergie : le gouvernement prend des mesures pour aider la classe moyenne et les entreprises

Après plusieurs réunions sans résultat, le cabinet restreint du gouvernement fédéral (le kern) s’est à nouveau réuni ce vendredi et cette fois, il a pris une série de mesures pour alléger les factures énergétiques des ménages et des entreprises. L’idée principale n’est pas d’étendre l’accès au tarif social à un plus grand nombre de personnes mais de proposer à ceux qui n’en bénéficient pas une aide proportionnelle à leurs revenus.

Pour les ménages, un soutien mensuel de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité sera mis en place pour les mois de novembre et décembre. La mesure sera ciblée en fonction des revenus et des contrats. Le chèque mazout sera également porté à 300 euros. On vous explique cela.